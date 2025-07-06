Цю спрощену версію можна приготувати всього за 20 хвилин, а на смак вона не поступається класичному рецепту, пише 24 Канал з посиланням на Glamour. Весь секрет в особливому подрібненні картоплі.
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Ліниві деруни
- Час: 20 хвилин
- Порції: 4
Інгредієнти:
– 500 грамів картоплі;
– 1 яйце;
– 1 цибуля;
– 2 столові ложки борошна;
– 50 мілілітрів рослинної олії;
– сіль, перець – на смак.
Приготування:
- Картоплю та цибулю очистьте від верхнього шару, промийте, наріжте невеликими шматочками довільної форми. Закиньте у чашу блендера, перебийте на високих швидкостях.
- Картопляно-цибулеву масу перекладіть у глибоку тарілку на 5 хвилин, щоб картопля виділила сік. Весь сік злийте.
- Тоді у масу вбийте яйце, всипте необхідну кількість борошна, посоліть і поперчіть до смаку, ретельно перемішайте.
- Сковороду прогрійте на плиті, влийте олію. У гарячу олію покладіть невелику порцію маси за допомогою столової ложки, формуючи круглі заготовки. Смажте на середньому вогні по 2 – 3 хвилини з кожного боку.
- Готові деруни перекладіть на серветку, щоб вона ввібрала зайву олію. Деруни подавайте зі сметаною.
Смачного!
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