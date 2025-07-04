У гонитві за ідеальним бургером кулінарні експерти наголошують на важливості досягнення гармонійного балансу. Це охоплює вибір ніжної булочки, соковитого м'яса, доповненого плавленим сиром, і різноманітних додаткових інгредієнтів. Саме таким рецептом американського бургера сьогодні ділиться 24 Канал з посиланням на Нежатин.

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Класичний американський бургер

Час: 25 хвилин

25 хвилин Порції: 4

Інгредієнти:

– 500 грамів м'яса (суміш яловичини та свинини);

– 1 яйце;

– 4 булочки для бургерів;

– 1 столова ложка рослинної олії;

– 1 чайна ложка гірчиці;

– 2 зубки часнику;

– 2 столові ложки майонезу;

– 2 столові ложки кетчупу;

– 4 мариновані огірки;

– листя салату, помідор, цибуля – на смак;

– 4 скибочки сиру;

– сіль та перець – на смак.

Приготування:

У великій мисці змішайте м'ясо з яйцем, гірчицею, цибулею, часником, сіллю та перцем. Сформуйте 4 котлети діаметром близько 10 сантиметрів.

Розігрійте сковороду з рослинною олією на середньому вогні. Обсмажте котлети з обох сторін до золотисто-коричневого кольору.

Розділіть булочки навпіл і підсмажте їх на пательні зрізами вниз до золотистого кольору.

Намажте булочку соусом – змішаним майонезом, кетчупом, гірчицею та дрібно порізаними маринованими огірками.

Розмістіть на неї котлету та покладіть листочки салату, товстий кружок томату, кілька кілець цибулі, сиру та ще слайси маринованих огірків. Накрийте верхньою частиною булочки.

Можете підсмажити бургер на грилі або на сковороді з розігрітою олією. Можете смакувати.

Смачного!

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