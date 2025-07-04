У гонитві за ідеальним бургером кулінарні експерти наголошують на важливості досягнення гармонійного балансу. Це охоплює вибір ніжної булочки, соковитого м'яса, доповненого плавленим сиром, і різноманітних додаткових інгредієнтів. Саме таким рецептом американського бургера сьогодні ділиться 24 Канал з посиланням на Нежатин.
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Класичний американський бургер
- Час: 25 хвилин
- Порції: 4
Інгредієнти:
– 500 грамів м'яса (суміш яловичини та свинини);
– 1 яйце;
– 4 булочки для бургерів;
– 1 столова ложка рослинної олії;
– 1 чайна ложка гірчиці;
– 2 зубки часнику;
– 2 столові ложки майонезу;
– 2 столові ложки кетчупу;
– 4 мариновані огірки;
– листя салату, помідор, цибуля – на смак;
– 4 скибочки сиру;
– сіль та перець – на смак.
Приготування:
- У великій мисці змішайте м'ясо з яйцем, гірчицею, цибулею, часником, сіллю та перцем. Сформуйте 4 котлети діаметром близько 10 сантиметрів.
- Розігрійте сковороду з рослинною олією на середньому вогні. Обсмажте котлети з обох сторін до золотисто-коричневого кольору.
- Розділіть булочки навпіл і підсмажте їх на пательні зрізами вниз до золотистого кольору.
- Намажте булочку соусом – змішаним майонезом, кетчупом, гірчицею та дрібно порізаними маринованими огірками.
- Розмістіть на неї котлету та покладіть листочки салату, товстий кружок томату, кілька кілець цибулі, сиру та ще слайси маринованих огірків. Накрийте верхньою частиною булочки.
- Можете підсмажити бургер на грилі або на сковороді з розігрітою олією. Можете смакувати.
Смачного!
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