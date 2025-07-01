Їх можна не лише запекти в духовці, а й приготувати на решітці з ароматом димку. Рецептом курячих котлет в беконі ділиться 24 Канал з посиланням на Shuba.

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Курячі котлети в беконі, запечені в духовці

Час: 50 хвилин

50 хвилин Порції: 3

Інгредієнти:

– 600 грамів курячого філе;

– 200 грамів бекону;

– 1 цибуля жовта ріпчаста;

– 3 зубки часнику;

– 1 яйце;

– 2 столові ложки манки;

– 30 мілілітрів олії соняшникової;

– гілочка кропу;

– гілочка петрушки;

– 0,5 чайної ложки приправа до курки;

– сіль, перець – на смак.

Приготування:

Куряче філе помийте, зачистьте від жиру та плівок. Наріжте м'ясо на шматочки середнього розміру, перекладіть в чашу блендера.

Ріпчасту цибулю очистьте від лушпиння, розріжте на 4 частини, додайте до філе. Викладіть в чашу блендера 2 – 3 очищених від лушпиння зубчика часнику для аромату.

Посоліть інгредієнти на смак, приправте спеціями. Зелень кропу і петрушки помийте, відокремте від стебел, додайте у чашу блендера.

Подрібніть інгредієнти в однорідний фарш, перекладіть його у глибокий посуд. Вбийте у курячий фарш яйце, всипте манну крупу.

Ретельно перемішайте фарш до однорідної консистенції, залиште його на 20 хвилин при кімнатній температурі, щоб манна крупа набухла.

Змочуючи руки у холодній воді, сформуйте із фаршу 6 овальних котлет. Кожен виріб обгорніть тонко нарізаними слайсами копченого або звичайного бекону.

Викладіть вироби в жароміцну форму для запікання, змащену олією. Відправте форму з котлетами в розігріту до 200 градусів духовку на 30 – 40 хвилин. Коли бекон на котлетах підрум'яниться, дістаньте форму з духовки.

Готову страву з курки з беконом подавайте з улюбленим гарніром, соусом та салатом зі свіжих овочів.

Смачного!

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