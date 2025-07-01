Их можно не только запечь в духовке, но и приготовить на решетке с ароматом дымка. Рецептом куриных котлет в беконе делится 24 Канал со ссылкой на Shuba.

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Куриные котлеты в беконе, запеченные в духовке

Время: 50 минут

50 минут Порции: 3

Ингредиенты:

– 600 граммов куриного филе;

– 200 граммов бекона;

– 1 лук желтый репчатый;

– 3 зубчика чеснока;

– 1 яйцо;

– 2 столовые ложки манки;

– 30 миллилитров масла подсолнечного;

– веточка укропа;

– веточка петрушки;

– 0,5 чайной ложки приправа к курице;

– соль, перец – по вкусу.

Приготовление:

Куриное филе помойте, зачистите от жира и пленок. Нарежьте мясо на кусочки среднего размера, переложите в чашу блендера.

Репчатый лук очистите от шелухи, разрежьте на 4 части, добавьте к филе. Выложите в чашу блендера 2 – 3 очищенных от шелухи зубчика чеснока для аромата.

Посолите ингредиенты по вкусу, приправьте специями. Зелень укропа и петрушки помойте, отделите от стеблей, добавьте в чашу блендера.

Измельчите ингредиенты в однородный фарш, переложите его в глубокую посуду. Вбейте в куриный фарш яйцо, всыпьте манную крупу.

Тщательно перемешайте фарш до однородной консистенции, оставьте его на 20 минут при комнатной температуре, чтобы манная крупа набухла.

Смачивая руки в холодной воде, сформируйте из фарша 6 овальных котлет. Каждое изделие оберните тонко нарезанными слайсами копченого или обычного бекона.

Выложите изделия в жаропрочную форму для запекания, смазанную растительным маслом. Отправьте форму с котлетами в разогретую до 200 градусов духовку на 30 – 40 минут. Когда бекон на котлетах подрумянится, достаньте форму из духовки.

Готовое блюдо из курицы с беконом подавайте с любимым гарниром, соусом и салатом из свежих овощей.

Приятного аппетита!

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