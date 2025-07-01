Их можно не только запечь в духовке, но и приготовить на решетке с ароматом дымка. Рецептом куриных котлет в беконе делится 24 Канал со ссылкой на Shuba.

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    Куриные котлеты в беконе, запеченные в духовке

    • Время: 50 минут
    • Порции: 3

    Ингредиенты:
    – 600 граммов куриного филе;
    – 200 граммов бекона;
    – 1 лук желтый репчатый;
    – 3 зубчика чеснока;
    – 1 яйцо;
    – 2 столовые ложки манки;
    – 30 миллилитров масла подсолнечного;
    – веточка укропа;
    – веточка петрушки;
    – 0,5 чайной ложки приправа к курице;
    – соль, перец – по вкусу.

    Приготовление:

    1. Куриное филе помойте, зачистите от жира и пленок. Нарежьте мясо на кусочки среднего размера, переложите в чашу блендера.
    2. Репчатый лук очистите от шелухи, разрежьте на 4 части, добавьте к филе. Выложите в чашу блендера 2 – 3 очищенных от шелухи зубчика чеснока для аромата.
    3. Посолите ингредиенты по вкусу, приправьте специями. Зелень укропа и петрушки помойте, отделите от стеблей, добавьте в чашу блендера.
    4. Измельчите ингредиенты в однородный фарш, переложите его в глубокую посуду. Вбейте в куриный фарш яйцо, всыпьте манную крупу.
    5. Тщательно перемешайте фарш до однородной консистенции, оставьте его на 20 минут при комнатной температуре, чтобы манная крупа набухла.
    6. Смачивая руки в холодной воде, сформируйте из фарша 6 овальных котлет. Каждое изделие оберните тонко нарезанными слайсами копченого или обычного бекона.
    7. Выложите изделия в жаропрочную форму для запекания, смазанную растительным маслом. Отправьте форму с котлетами в разогретую до 200 градусов духовку на 30 – 40 минут. Когда бекон на котлетах подрумянится, достаньте форму из духовки.
    8. Готовое блюдо из курицы с беконом подавайте с любимым гарниром, соусом и салатом из свежих овощей.

    Приятного аппетита!

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