24 Канал со ссылкой на кулинарную страницу @marafon18_6 рассказывает как приготовить ленивое хачапури на сковородке. Получится не хуже, чем в грузинском ресторане!
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Хачапури на сковороде
- Время: 15 минут
- Порции: 1
Ингредиенты:
– 1 яйцо;
– 200 граммов молока;
– 100 граммов муки цельнозерновой;
– 80 – 100 граммов сыра сулугуни;
– щепотка соли и сахара;
– 1/2 чайной ложки разрыхлителя.
Приготовление:
- Соедините яйцо, молоко, соль, сахар и разрыхлитель. Добавьте муку и тертый сыр и тщательно перемешайте.
- Выложите тесто на разогретую сковородку, смазанную растительным маслом. Готовьте под крышкой 5 – 7 минут, на маленьком огне.
- Переверните с помощью крышки или тарелки и готовьте еще 2 – 3 минуты. По желанию в конце смажьте сливочным маслом и подавайте.
Приятного аппетита!
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