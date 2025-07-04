В погоне за идеальным бургером кулинарные эксперты отмечают важность достижения гармоничного баланса. Это охватывает выбор нежной булочки, сочного мяса, дополненного плавленым сыром, и разнообразных дополнительных ингредиентов. Именно таким рецептом американского бургера сегодня делится 24 Канал со ссылкой на Нежатин.

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Классический американский бургер

  • Время: 25 минут
  • Порции: 4

Ингредиенты:
– 500 граммов мяса (смесь говядины и свинины);
– 1 яйцо;
– 4 булочки для бургеров;
– 1 столовая ложка растительного масла;
– 1 чайная ложка горчицы;
– 2 зубчика чеснока;
– 2 столовые ложки майонеза;
– 2 столовые ложки кетчупа;
– 4 маринованных огурца;
– листья салата, помидор, лук – по вкусу;
– 4 ломтика сыра;
– соль и перец – по вкусу.

Приготовление:

  1. В большой миске смешайте мясо с яйцом, горчицей, луком, чесноком, солью и перцем. Сформируйте 4 котлеты диаметром около 10 сантиметров.
  2. Разогрейте сковороду с растительным маслом на среднем огне. Обжарьте котлеты с обеих сторон до золотисто-коричневого цвета.
  3. Разделите булочки пополам и поджарьте их на сковороде срезами вниз до золотистого цвета.
  4. Намажьте булочку соусом – смешанным майонезом, кетчупом, горчицей и мелко порезанными маринованными огурцами.
  5. Разместите на нее котлету и положите листочки салата, толстый кружок томата, несколько колец лука, сыра и еще слайсы маринованных огурцов. Накройте верхней частью булочки.
  6. Можете поджарить бургер на гриле или на сковороде с разогретым маслом. Можете смаковать.

Приятного аппетита!

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