Эту упрощенную версию можно приготовить всего за 20 минут, а на вкус она не уступает классическому рецепту, пишет 24 Канал со ссылкой на Glamour. Весь секрет в особом измельчении картофеля.
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Ленивые драники
- Время: 20 минут
- Порции: 4
Ингредиенты:
– 500 граммов картофеля;
– 1 яйцо;
– 1 лук;
– 2 столовые ложки муки;
– 50 миллилитров растительного масла;
– соль, перец – по вкусу.
Приготовление:
- Картофель и лук очистите от верхнего слоя, промойте, нарежьте небольшими кусочками произвольной формы. Закиньте в чашу блендера, перебейте на высоких скоростях.
- Картофельно-луковую массу переложите в глубокую тарелку на 5 минут, чтобы картофель выделил сок. Весь сок слейте.
- Тогда в массу вбейте яйцо, всыпьте необходимое количество муки, посолите и поперчите по вкусу, тщательно перемешайте.
- Сковороду прогрейте на плите, влейте масло. В горячее масло положите небольшую порцию массы с помощью столовой ложки, формируя круглые заготовки. Жарьте на среднем огне по 2 – 3 минуты с каждой стороны.
- Готовые драники переложите на салфетку, чтобы она впитала лишнее масло. Драники подавайте со сметаной.
Приятного аппетита!
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