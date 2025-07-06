Эту упрощенную версию можно приготовить всего за 20 минут, а на вкус она не уступает классическому рецепту, пишет 24 Канал со ссылкой на Glamour. Весь секрет в особом измельчении картофеля.

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Ленивые драники

Время: 20 минут

20 минут Порции: 4

Ингредиенты:

– 500 граммов картофеля;

– 1 яйцо;

– 1 лук;

– 2 столовые ложки муки;

– 50 миллилитров растительного масла;

– соль, перец – по вкусу.

Приготовление:

Картофель и лук очистите от верхнего слоя, промойте, нарежьте небольшими кусочками произвольной формы. Закиньте в чашу блендера, перебейте на высоких скоростях.

Картофельно-луковую массу переложите в глубокую тарелку на 5 минут, чтобы картофель выделил сок. Весь сок слейте.

Тогда в массу вбейте яйцо, всыпьте необходимое количество муки, посолите и поперчите по вкусу, тщательно перемешайте.

Сковороду прогрейте на плите, влейте масло. В горячее масло положите небольшую порцию массы с помощью столовой ложки, формируя круглые заготовки. Жарьте на среднем огне по 2 – 3 минуты с каждой стороны.

Готовые драники переложите на салфетку, чтобы она впитала лишнее масло. Драники подавайте со сметаной.

Приятного аппетита!

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