Вони робляться легко і підійдуть як для вихідного, так і для швидкого буднього ранку. Як смачно запекти яєчню в тості, розповідає 24 Канал з посиланням на Ого.

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Як запекти яєчню в тості?

Час: 15 хвилин

15 хвилин Порції: 2

Інгредієнти:

– 2 шматки тостового хліба;

– 2 яйця;

– 4 помідори чері;

– 30 грамів твердого сиру;

– 20 грамів вершкового масла;

– сіль – на смак;

– свіжа зелень.

Приготування:

У тостах зробіть невелике заглиблення, притиснувши м'якуш ложкою чи пальцями. Змастіть хліб всередині вершковим маслом.

Обережно вбийте в кожну "ямку" по одному яйцю, посоліть. Помідори чері розріжте навпіл і викладіть зверху. Сир натріть і щедро посипте кожен тост.

Перекладіть їх на деко з пергаментом і запікайте в духовці при 180 градусах протягом 5 – 10 хвилин. Подавайте гарячими, притрусивши зеленню.

Смачного!

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