Вони робляться легко і підійдуть як для вихідного, так і для швидкого буднього ранку. Як смачно запекти яєчню в тості, розповідає 24 Канал з посиланням на Ого.

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    Як запекти яєчню в тості?

    • Час: 15 хвилин
    • Порції: 2

    Інгредієнти:
    – 2 шматки тостового хліба;
    – 2 яйця;
    – 4 помідори чері;
    – 30 грамів твердого сиру;
    – 20 грамів вершкового масла;
    – сіль – на смак;
    – свіжа зелень.

    Приготування:

    1. У тостах зробіть невелике заглиблення, притиснувши м'якуш ложкою чи пальцями. Змастіть хліб всередині вершковим маслом.
    2. Обережно вбийте в кожну "ямку" по одному яйцю, посоліть. Помідори чері розріжте навпіл і викладіть зверху. Сир натріть і щедро посипте кожен тост.
    3. Перекладіть їх на деко з пергаментом і запікайте в духовці при 180 градусах протягом 5 – 10 хвилин. Подавайте гарячими, притрусивши зеленню.

    Смачного!

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