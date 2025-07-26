Они делаются легко и подойдут как для выходного, так и для быстрого буднего утра. Как вкусно запечь яичницу в тосте, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Ого.
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Как запечь яичницу в тосте?
- Время: 15 минут
- Порции: 2
Ингредиенты:
– 2 куска тостового хлеба;
– 2 яйца;
– 4 помидора черри;
– 30 граммов твердого сыра;
– 20 граммов сливочного масла;
– соль – по вкусу;
– свежая зелень.
Приготовление:
- В тостах сделайте небольшое углубление, прижав мякиш ложкой или пальцами. Смажьте хлеб внутри сливочным маслом.
- Осторожно вбейте в каждую "ямку" по одному яйцу, посолите. Помидоры черри разрежьте пополам и выложите сверху. Сыр натрите и щедро посыпьте каждый тост.
- Переложите их на противень с пергаментом и запекайте в духовке при 180 градусах в течение 5 – 10 минут. Подавайте горячими, притрусив зеленью.
Приятного аппетита!
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