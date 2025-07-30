Каждая хозяйка может сохранить вкус лета на зиму, и заготовка дыни – один из способов, которые позволяют это сделать. 24 Канал рекомендует заготовить любимый фрукт по рецепту портала "На пенсии", чтобы наслаждаться его ярким вкусом зимой и ждать следующего лета.
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Как заготовить дыню на зиму?
- Время: 35 минут
- Порций: в зависимости от размера банок
Ингредиенты:
– 2 килограмма свежей дыни;
– 1 чайная ложка лимонной кислоты;
– 1 литр воды;
– 2 стакана сахара.
Приготовление:
- Сначала готовим сироп. В кастрюлю вливаем воду, растворяем сахар и лимонную кислоту. Варим, пока сироп не станет густым.
- Дыню чистим от кожуры и нарезаем кусками.
- Раскладываем дыню по стерилизованным банкам и заливаем сиропом.
- Стерилизуем на водяной бане 10 минут.
- Закрываем банки, переворачиваем и накрываем одеялом до остывания.
- Ставим храниться до другой консервации.
Приятного аппетита!
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