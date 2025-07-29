Для того чтобы насладиться любимым напитком, не нужно много ингредиентов или кулинарных манипуляций. Базовый рецепт лимонада очень прост, а усовершенствовать его можно по своему усмотрению, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал Shuba.
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Как приготовить классический лимонад?
- Время: 20 минут
- Порций: 3
Ингредиенты:
сироп:
– 3/4 стакана сахара;
– 1 стакан воды;
лимонад:
– 1 стакан лимонного сока;
– 3 стакана воды.
Приготовление:
- Растворяем сахар в стакане воды и доводим до кипения. Также к сиропу можно добавить цедру 1 лимона.
- Выжимаем сок из лимонов.
- Наливаем сок и сахарный сироп в кувшин.
- Добавляем 2 – 3 стакана воды, регулируем по своему вкусу.
- Подаем лимонад со льдом и ломтиками лимона.
Приятного аппетита!
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