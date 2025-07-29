Для того чтобы насладиться любимым напитком, не нужно много ингредиентов или кулинарных манипуляций. Базовый рецепт лимонада очень прост, а усовершенствовать его можно по своему усмотрению, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал Shuba.

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Как приготовить классический лимонад?

Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 3

Ингредиенты:

сироп:

– 3/4 стакана сахара;

– 1 стакан воды;

лимонад:

– 1 стакан лимонного сока;

– 3 стакана воды.

Приготовление:

Растворяем сахар в стакане воды и доводим до кипения. Также к сиропу можно добавить цедру 1 лимона. Выжимаем сок из лимонов. Наливаем сок и сахарный сироп в кувшин. Добавляем 2 – 3 стакана воды, регулируем по своему вкусу. Подаем лимонад со льдом и ломтиками лимона.

Приятного аппетита!

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