Для того, щоб насолодитися улюбленим напоєм, не потрібно багато інгредієнтів або кулінарних маніпуляцій. Базовий рецепт лимонаду дуже простий, а вдосконалити його можна на власний розсуд, розповідає 24 Канал з посиланням на портал Shuba.

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Як приготувати класичний лимонад?

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 3

Інгредієнти:
сироп:
– 3/4 склянки цукру;
– 1 склянка води;
лимонад:
– 1 склянка лимонного соку;
– 3 склянки води.

Приготування:

  1. Розчиняємо цукор у склянці води та доводимо до кипіння. Також до сиропу можна додати цедру 1 лимона.
  2. Вичавлюємо сік з лимонів.
  3. Наливаємо сік і цукровий сироп у глечик.
  4. Додаємо 2 – 3 склянки води, регулюємо на свій смак.
  5. Подаємо лимонад з льодом та скибочками лимона.

Смачного!

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