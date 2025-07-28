Якщо ви поціновувач ніжних десертів з кремом – цей рулет вас дуже приємно вразить. В ньому поєдналися крем, печиво та делікатна витонченість. 24 Канал пропонує спробувати цю насолоду з рецептом порталу Shuba.

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Як приготувати рулет з маскарпоне без випікання?

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 200 грамів печива савоярді;

– 200 мілілітрів води;

– 1 столова ложка розчинної кави;

– 20 грамів какао-порошку;

крем:

– 250 грамів сиру маскарпоне;

– 300 грамів збитих вершків;

– 100 мілілітрів кави еспресо;

– 1 столова ложка розчинної кави;

– 1 столова ложка цукру.

Приготування:

В еспресо додаємо розчинну каву та цукор, перемішуємо. Додаємо каву до маскарпоне та добре збиваємо. Додаємо вершки та збиваємо до однорідності. Розбавляємо розчинну каву водою. На стіл викладаємо харчову плівку. В каву вмочуємо савоярді та викладаємо прямокутником – це основа рулету. Наносимо крем на основу, залишаємо відступ від країв. Загортаємо рулет і ставимо на 1 годину в холодильник. Перед подачею прикрашаємо какао.

Смачного!

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