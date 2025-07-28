Якщо ви поціновувач ніжних десертів з кремом – цей рулет вас дуже приємно вразить. В ньому поєдналися крем, печиво та делікатна витонченість. 24 Канал пропонує спробувати цю насолоду з рецептом порталу Shuba.

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Як приготувати рулет з маскарпоне без випікання?

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 200 грамів печива савоярді;
– 200 мілілітрів води;
– 1 столова ложка розчинної кави;
– 20 грамів какао-порошку;
крем:
– 250 грамів сиру маскарпоне;
– 300 грамів збитих вершків;
– 100 мілілітрів кави еспресо;
– 1 столова ложка розчинної кави;
– 1 столова ложка цукру.

Приготування:

  1. В еспресо додаємо розчинну каву та цукор, перемішуємо.
  2. Додаємо каву до маскарпоне та добре збиваємо. Додаємо вершки та збиваємо до однорідності.
  3. Розбавляємо розчинну каву водою. На стіл викладаємо харчову плівку. В каву вмочуємо савоярді та викладаємо прямокутником – це основа рулету.
  4. Наносимо крем на основу, залишаємо відступ від країв.
  5. Загортаємо рулет і ставимо на 1 годину в холодильник.
  6. Перед подачею прикрашаємо какао.

Смачного!

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