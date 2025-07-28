Якщо ви поціновувач ніжних десертів з кремом – цей рулет вас дуже приємно вразить. В ньому поєдналися крем, печиво та делікатна витонченість. 24 Канал пропонує спробувати цю насолоду з рецептом порталу Shuba.
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Як приготувати рулет з маскарпоне без випікання?
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 200 грамів печива савоярді;
– 200 мілілітрів води;
– 1 столова ложка розчинної кави;
– 20 грамів какао-порошку;
крем:
– 250 грамів сиру маскарпоне;
– 300 грамів збитих вершків;
– 100 мілілітрів кави еспресо;
– 1 столова ложка розчинної кави;
– 1 столова ложка цукру.
Приготування:
- В еспресо додаємо розчинну каву та цукор, перемішуємо.
- Додаємо каву до маскарпоне та добре збиваємо. Додаємо вершки та збиваємо до однорідності.
- Розбавляємо розчинну каву водою. На стіл викладаємо харчову плівку. В каву вмочуємо савоярді та викладаємо прямокутником – це основа рулету.
- Наносимо крем на основу, залишаємо відступ від країв.
- Загортаємо рулет і ставимо на 1 годину в холодильник.
- Перед подачею прикрашаємо какао.
Смачного!
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