Результат задовольнить не лише юні смакові рецептори, а й усю родини. Як приготувати домашні желейки "Haribo" всього з 2 інгредієнтів, розповідає 24 Канал з посиланням на TikTok @lukostalife.

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Як зробити домашні желейки з 2 інгредієнтів?

Час: 15 – 20 хвилин

15 – 20 хвилин Порції: 1

Інгредієнти:

– 100 мілілітрів улюбленого соку;

– 15 грамів желатину.

Приготування:

Желатин залийте соком і залиште набрякати. Тоді поставте на вогонь, розтопіть, але не доводьте до кипіння.

Зніміть з вогню, й за допомогою шприца розлийте у формочки.

Тепер помістіть форми у холодильник на 1 годину. Дістаньте желейки та смакуйте.

Готово!

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