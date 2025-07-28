Если вы ценитель нежных десертов с кремом – этот рулет вас очень приятно удивит. В нем соединились крем, печенье и деликатная утонченность. 24 Канал предлагает попробовать это наслаждение с рецептом портала Shuba.
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Как приготовить рулет из маскарпоне без выпекания?
- Время: 30 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 200 граммов печенья савоярди;
– 200 миллилитров воды;
– 1 столовая ложка растворимого кофе;
– 20 граммов какао-порошка;
крем:
– 250 граммов сыра маскарпоне;
– 300 граммов взбитых сливок;
– 100 миллилитров кофе эспрессо;
– 1 столовая ложка растворимого кофе;
– 1 столовая ложка сахара.
Приготовление:
- В эспрессо добавляем растворимый кофе и сахар, перемешиваем.
- Добавляем кофе к маскарпоне и хорошо взбиваем. Добавляем сливки и взбиваем до однородности.
- Разбавляем растворимый кофе водой. На стол выкладываем пищевую пленку. В кофе обмакиваем савоярди и выкладываем прямоугольником – это основа рулета.
- Наносим крем на основу, оставляем отступ от краев.
- Заворачиваем рулет и ставим на 1 час в холодильник.
- Перед подачей украшаем какао.
Приятного аппетита!
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