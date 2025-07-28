Если вы ценитель нежных десертов с кремом – этот рулет вас очень приятно удивит. В нем соединились крем, печенье и деликатная утонченность. 24 Канал предлагает попробовать это наслаждение с рецептом портала Shuba.

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Как приготовить рулет из маскарпоне без выпекания?

  • Время: 30 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– 200 граммов печенья савоярди;
– 200 миллилитров воды;
– 1 столовая ложка растворимого кофе;
– 20 граммов какао-порошка;
крем:
– 250 граммов сыра маскарпоне;
– 300 граммов взбитых сливок;
– 100 миллилитров кофе эспрессо;
– 1 столовая ложка растворимого кофе;
– 1 столовая ложка сахара.

Приготовление:

  1. В эспрессо добавляем растворимый кофе и сахар, перемешиваем.
  2. Добавляем кофе к маскарпоне и хорошо взбиваем. Добавляем сливки и взбиваем до однородности.
  3. Разбавляем растворимый кофе водой. На стол выкладываем пищевую пленку. В кофе обмакиваем савоярди и выкладываем прямоугольником – это основа рулета.
  4. Наносим крем на основу, оставляем отступ от краев.
  5. Заворачиваем рулет и ставим на 1 час в холодильник.
  6. Перед подачей украшаем какао.

Приятного аппетита!

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