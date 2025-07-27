Создать здоровый десерт легко, просто смешав ингредиенты, подогрев их на плите и разлив в формочки. Полученный мармелад не содержит искусственных красителей и консервантов, пишет 24 Канал со ссылкой на News.info.

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Как приготовить вкусный и полезный мармелад?

Время: 15 минут (2 – 3 часа на застывание)

15 минут (2 – 3 часа на застывание) Порции: 1

Ингредиенты:

– 5 столовых ложек теплой воды;

– 100 граммов фруктового пюре;

– 3 чайные ложки желатина.

Приготовление:

Желатин насыпьте в чашку, залейте теплой водой, хорошо перемешайте и оставьте его набухать.

Возьмите любые фрукты и сделайте из них пюре. Хорошо подойдут даже обычные яблоки с грушей или замороженные ягоды, которые предварительно надо разморозить.

Как только желатин набух, отправьте его нагреваться на водяной бане, постоянно помешивая до полного растворения. Малыми порциями добавляйте фруктовое пюре в желатин и перемешайте.

Готовое пюре разлейте в силиконовые плоские формы и отправьте в холодильник на 2 – 3 часа для застывания. Порежьте мармелад порционно и угощайтесь.

Приятного аппетита!

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