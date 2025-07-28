Ранее для приготовления напитка использовали только ягоды-падалицы, это был скорее способ найти им применение. Однако впоследствии начали добавлять и свежие ягоды, что сделало напиток еще лучше, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал LoveUkraine.

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Как приготовить ягоданку?

Время : 15 минут + брожение

: 15 минут + брожение Порций: 1 литр

Ингредиенты:

– 1 килограмм любых ягод;

– 1 литр воды;

– 15 граммов дрожжей.

Приготовление:

Ягоды перебираем, моем и перекладываем в стеклянную или эмалированную посуду. Заливаем водой, добавляем дрожжи, накрываем и ставим на 4 – 5 дней в помещение, где поддерживается умеренно теплая температура. Разливаем по бутылкам и ставим в холодильник. Брожение происходит за счет солода ягод, однако можно по желанию добавить немного сахара или 2 столовые ложки меда. Подаем охлажденным.

Приятного аппетита!

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