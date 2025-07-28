Ранее для приготовления напитка использовали только ягоды-падалицы, это был скорее способ найти им применение. Однако впоследствии начали добавлять и свежие ягоды, что сделало напиток еще лучше, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал LoveUkraine.
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Как приготовить ягоданку?
- Время: 15 минут + брожение
- Порций: 1 литр
Ингредиенты:
– 1 килограмм любых ягод;
– 1 литр воды;
– 15 граммов дрожжей.
Приготовление:
- Ягоды перебираем, моем и перекладываем в стеклянную или эмалированную посуду.
- Заливаем водой, добавляем дрожжи, накрываем и ставим на 4 – 5 дней в помещение, где поддерживается умеренно теплая температура.
- Разливаем по бутылкам и ставим в холодильник.
- Брожение происходит за счет солода ягод, однако можно по желанию добавить немного сахара или 2 столовые ложки меда.
- Подаем охлажденным.
Приятного аппетита!
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