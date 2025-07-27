Эти котлетки получаются такими вкусными, что обычно они исчезают со стола еще до того, как успевают остыть. 24 Канал предлагает немного поэкспериментировать, воспользовавшись советами портала "Сокровищница рецептов".

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Ингредиенты:

– 400 граммов филе минтая;

– 7 картофелин;

– 4 столовые ложки муки;

– соль, перец и специи по вкусу.

Приготовление:

Филе рыбы нарежьте небольшими кусками, приправьте солью, молотым перцем и любимыми специями для рыбы. Хорошо перемешайте и оставьте мариноваться примерно на 15 минут.

Очистите картофель, натрите его на крупной терке. Залейте тертую массу холодной водой, хорошо промойте, слейте лишнюю жидкость и тщательно отожмите, чтобы избавиться от избытка влаги.

Приправьте картофельную массу солью, перцем, по желанию добавьте сушеные травы или другие ароматные специи. Перемешайте до однородности.

В отдельной миске взбейте яйца со щепоткой соли и перца. В другую емкость насыпьте муку.

Каждый кусочек рыбы обваляйте сначала в муке, затем обмакните во взбитые яйца, а после этого плотно оберните тертым картофелем. Хорошо прижмите руками, чтобы сформировать плотную котлету, которая не будет распадаться во время жарки.

Жарьте котлетки на сковороде с разогретым маслом на среднем огне по 5 – 7 минут с каждой стороны, можно под крышкой.