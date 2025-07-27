Кабачковая икра – это яркое дополнение к большому количеству блюд и возможность не придумывать ничего сложного, когда нужно будет быстренько перекусить. Лучше всего делать закрутки по бабушкиным рецептам, поэтому 24 Канал предлагает воспользоваться одним из них с портала Big.
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Как приготовить кабачковую икру?
- Время: 1 час
- Порций: в зависимости от размера банок
Ингредиенты:
– 5 килограммов кабачков;
– 2 килограмма помидоров (или 400 граммов томатной пасты);
– 2 килограмма сладкого перца;
– 2 килограмма лука;
– 1 головка чеснока;
– 500 миллилитров растительного масла;
– 3 столовые ложки соли;
– пол чайной ложки молотого черного перца.
Приготовление:
Кабачки помойте, взвесьте и нарежьте небольшими кубиками.
Помидоры и болгарский перец измельчите отдельно с помощью мясорубки или блендера. Лук почистите и нарежьте мелкими кубиками, а чеснок пропустите через пресс.
Переложите нарезанные кабачки в большую миску, добавьте столовую ложку соли, перемешайте и оставьте на некоторое время, чтобы овощи пустили сок.
В глубокий казан или широкую сковородку налейте масло, хорошо разогрейте и выложите лук. Обжаривайте до румяного цвета, постоянно помешивая.
Далее добавьте перетертые помидоры и тушите до уменьшения объема жидкости.
Высыпьте к смеси сладкий перец, перемешайте и готовьте до загустения. Теперь добавьте кабачки вместе с выделенным соком, перемешайте и накройте крышкой.
Когда кабачки станут мягкими, добавьте соль, черный перец и измельченный чеснок.
Уменьшите огонь и тушите еще 20 – 30 минут, периодически помешивая.
Готовую овощную массу разложите по стерилизованным банкам и герметично закрутите.
Приятного аппетита!
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