Кабачковая икра – это яркое дополнение к большому количеству блюд и возможность не придумывать ничего сложного, когда нужно будет быстренько перекусить. Лучше всего делать закрутки по бабушкиным рецептам, поэтому 24 Канал предлагает воспользоваться одним из них с портала Big.

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Как приготовить кабачковую икру?

  • Время: 1 час
  • Порций: в зависимости от размера банок

Ингредиенты:
– 5 килограммов кабачков;
– 2 килограмма помидоров (или 400 граммов томатной пасты);
– 2 килограмма сладкого перца;
– 2 килограмма лука;
– 1 головка чеснока;
– 500 миллилитров растительного масла;
– 3 столовые ложки соли;
– пол чайной ложки молотого черного перца.

Приготовление:

  1. Кабачки помойте, взвесьте и нарежьте небольшими кубиками.

  2. Помидоры и болгарский перец измельчите отдельно с помощью мясорубки или блендера. Лук почистите и нарежьте мелкими кубиками, а чеснок пропустите через пресс.

  3. Переложите нарезанные кабачки в большую миску, добавьте столовую ложку соли, перемешайте и оставьте на некоторое время, чтобы овощи пустили сок.

  4. В глубокий казан или широкую сковородку налейте масло, хорошо разогрейте и выложите лук. Обжаривайте до румяного цвета, постоянно помешивая.

  5. Далее добавьте перетертые помидоры и тушите до уменьшения объема жидкости.

  6. Высыпьте к смеси сладкий перец, перемешайте и готовьте до загустения. Теперь добавьте кабачки вместе с выделенным соком, перемешайте и накройте крышкой.

  7. Когда кабачки станут мягкими, добавьте соль, черный перец и измельченный чеснок.

  8. Уменьшите огонь и тушите еще 20 – 30 минут, периодически помешивая.

  9. Готовую овощную массу разложите по стерилизованным банкам и герметично закрутите.

Приятного аппетита!

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