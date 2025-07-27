Кабачковая икра – это яркое дополнение к большому количеству блюд и возможность не придумывать ничего сложного, когда нужно будет быстренько перекусить. Лучше всего делать закрутки по бабушкиным рецептам, поэтому 24 Канал предлагает воспользоваться одним из них с портала Big.

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Как приготовить кабачковую икру?

Время : 1 час

: 1 час Порций: в зависимости от размера банок

Ингредиенты:

– 5 килограммов кабачков;

– 2 килограмма помидоров (или 400 граммов томатной пасты);

– 2 килограмма сладкого перца;

– 2 килограмма лука;

– 1 головка чеснока;

– 500 миллилитров растительного масла;

– 3 столовые ложки соли;

– пол чайной ложки молотого черного перца.

Приготовление:

Кабачки помойте, взвесьте и нарежьте небольшими кубиками. Помидоры и болгарский перец измельчите отдельно с помощью мясорубки или блендера. Лук почистите и нарежьте мелкими кубиками, а чеснок пропустите через пресс. Переложите нарезанные кабачки в большую миску, добавьте столовую ложку соли, перемешайте и оставьте на некоторое время, чтобы овощи пустили сок. В глубокий казан или широкую сковородку налейте масло, хорошо разогрейте и выложите лук. Обжаривайте до румяного цвета, постоянно помешивая. Далее добавьте перетертые помидоры и тушите до уменьшения объема жидкости. Высыпьте к смеси сладкий перец, перемешайте и готовьте до загустения. Теперь добавьте кабачки вместе с выделенным соком, перемешайте и накройте крышкой. Когда кабачки станут мягкими, добавьте соль, черный перец и измельченный чеснок. Уменьшите огонь и тушите еще 20 – 30 минут, периодически помешивая. Готовую овощную массу разложите по стерилизованным банкам и герметично закрутите.

Приятного аппетита!

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