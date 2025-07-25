В вишневый сезон невозможно обойти вниманием любимые пирожки, вкус которых всем знаком еще с детства. 24 Канал предлагает воссоздать их по рецепту знаменитого Владимира Ярославского, которым он поделился в своем инстаграме.
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Как приготовить пирожки с вишней?
- Время: 2 часа
- Порций: 24 пирожка
Ингредиенты:
– 400 миллилитров молока;
– 1 яйцо;
– 75 граммов сахара;
– 25 – 30 граммов свежих дрожжей;
– 75 граммов масла;
– 75 миллилитров растительного масла;
– 700 граммов муки;
– 5 граммов соли;
начинка:
– 1 килограмм вишен без косточек,
– 150 граммов сахара,
– 75 граммов крахмала.
Приготовление:
В слегка подогретое молоко всыпьте сахар, добавьте яйцо, предварительно взбитое вилкой, и дрожжи.
Перемешайте смесь и оставьте в теплом месте примерно на 15 минут, накрыв миску полотенцем.
Начните постепенно вводить муку с солью. Замесите мягкое, немного липкое, но податливое тесто. Постепенно оно станет более эластичным.
Накройте тесто пищевой пленкой или полотенцем и поставьте в теплое место примерно на час. Важно, чтобы в комнате было тепло. Если оно поднялось быстрее, можете переходить к следующему шагу.
Отдельно подогрейте смесь сливочного и растительного масла. Добавьте ее в тесто, еще раз вымесите сначала в миске, а затем на рабочей поверхности. Верните тесто в миску, накройте и оставьте еще на 30 минут в теплом месте.
Поделите тесто на 24 части.
Вишню проварите с сахаром, добавьте крахмал, доведите до кипения и охладите.
Сформируйте пирожки, хорошо защипните края. Отставьте, чтобы они подошли, на 30 – 40 минут.
Смажьте пирожки взбитым яйцом с сахаром, чтобы образовалась корочка. Выпекайте при 200 градусах 10 минут.
Приятного аппетита!
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