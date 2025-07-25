У вишневий сезон неможливо оминути увагою улюблені пиріжки, смак яких усім знайомий ще з дитинства. 24 Канал пропонує відтворити їх за рецептом знаменитого Володимира Ярославського, яким він поділився у своєму інстаграмі.
Не пропустіть Омлет у лаваші з оригінальною начинкою: найкращий сніданок за 10 хвилин
Як приготувати пиріжки з вишнею?
- Час: 2 години
- Порцій: 24 пиріжки
Інгредієнти:
– 400 мілілітрів молока;
– 1 яйце;
– 75 грамів цукру;
– 25 – 30 грамів свіжих дріжджів;
– 75 грамів масла;
– 75 мілілітрів олії;
– 700 грамів борошна;
– 5 грамів солі;
начинка:
– 1 кілограм вишень без кісточок,
– 150 грамів цукру,
– 75 грамів крохмалю.
Приготування:
У злегка підігріте молоко всипте цукор, додайте яйце, попередньо збите виделкою, та дріжджі.
Перемішайте суміш і залиште в теплому місці приблизно на 15 хвилин, накривши миску рушником.
Почніть поступово вводити борошно з сіллю. Замісіть м’яке, трохи липке, але податливе тісто. Поступово воно стане більш еластичним.
Накрийте тісто харчовою плівкою або рушником і поставте в тепле місце приблизно на годину. Важливо, щоб у кімнаті було тепло. Якщо воно піднялося швидше, можете переходити до наступного кроку.
Окремо підігрійте суміш вершкового масла та олії . Додайте її в тісто, ще раз вимісіть спочатку в мисці, а потім на робочій поверхні. Поверніть тісто до миски, накрийте й залиште ще на 30 хвилин у теплому місці.
Поділіть тісто на 24 частини.
Вишню проваріть з цукром, додайте крохмаль, доведіть до кипіння та охолодіть.
Сформуйте пиріжки, добре защипніть краї. Відставте, щоб вони підійшли, на 30 – 40 хвилин.
Змастіть пиріжки збитим яйцем з цукром, щоб утворилася скоринка. Випікайте при 200 градусах 10 хвилин.
Смачного!
Чи всі продукти треба мити: зрозуміле пояснення.