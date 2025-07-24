Побутує думка, що абсолютно усі продукти потрібно мити, а робити це слід обовʼязково під проточною водою. Однак виявляється, що це далеко не панацея, і ризик не позбутися паразитів залишається. Які продукти варто мити і як це правильно робити – розповідає 24 Канал з посиланням на ютуб vasyl_lukianov.

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Які продукти потрібно мити?

Мʼясо

Мʼясо перед приготуванням мити не потрібно – всі бактерії знищить термічна обробка. А от якщо мʼясо сполоснути, тоді паразити розлетяться разом з краплями води під час смаження.

Фрукти та овочі

Ці продукти миємо завжди, адже на їхній поверхні багато бактерій.

Яйця

Для зберігання їх мити не можна, щоб не пошкодити захисну плівку. А ось перед безпосереднім використанням це буде не зайвим.

Ягоди і зелень

Ці продукти краще не мити, а замочувати у солоній воді. На їх поверхні окрім пестицидів часто є паразити, які непомітні оку.

Лимон

Цей фрукт миємо завжди. Для транспортування його обробляють воском та хімікатами, тому їх варто позбутися.

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