Кабачкова ікра – це яскравий додаток до великої кількості страв та можливість не вигадувати нічого складного, коли потрібно буде швиденько перекусити. Найкраще робити закрутки за бабусиними рецептами, тож 24 Канал пропонує скористатися одним з них з порталу Big.
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Як приготувати кабачкову ікру?
- Час: 1 година
- Порцій: залежно від розміру банок
Інгредієнти:
– 5 кілограмів кабачків;
– 2 кілограми помідорів (або 400 грамів томатної пасти);
– 2 кілограми солодкого перцю;
– 2 кілограми цибулі;
– 1 головка часнику;
– 500 мілілітрів рослинної олії;
– 3 столові ложки солі;
– пів чайної ложки меленого чорного перцю.
Приготування:
Кабачки помийте, зважте й наріжте невеликими кубиками.
Помідори та болгарський перець подрібніть окремо за допомогою м’ясорубки або блендера. Цибулю почистіть і наріжте дрібними кубиками, а часник пропустіть через прес.
Перекладіть нарізані кабачки у велику миску, додайте столову ложку солі, перемішайте та залиште на деякий час, щоб овочі пустили сік.
У глибокий казан або широку сковорідку налийте олію, добре розігрійте й викладіть цибулю. Обсмажуйте до рум’яного кольору, постійно помішуючи.
Далі додайте перетерті помідори й тушкуйте до зменшення об’єму рідини.
Висипте до суміші солодкий перець, перемішайте та готуйте до загусання. Тепер додайте кабачки разом із виділеним соком, перемішайте й накрийте кришкою.
Коли кабачки стануть м’якими, додайте сіль, чорний перець та подрібнений часник.
Зменшіть вогонь і тушкуйте ще 20 – 30 хвилин, періодично помішуючи.
Готову овочеву масу розкладіть по стерилізованих банках і герметично закрутіть.
Смачного!
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