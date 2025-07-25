Ця закуска стане приємним сюрпризом навіть для досвідчених господинь, які вже встигли побачити багато шедеврів. Спробуйте лише раз, і ви відкриєте справжній скарб літа, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Смачненьке".

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Як приготувати смачну закуску з кабачків?

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 2 невеликих кабачки;
– дрібка солі;
– 100 грамів копченої курятини;
– 70 грамів вершкового крем-сиру;
– 70 грамів майонезу;
– перець та спеції до смаку.

Приготування:

  1. Кабачки миємо, нарізаємо кружечками, солимо та перчимо.
  2. Обсмажуємо до золотистого кольору.
  3. Курку дрібно нарізаємо. Змішуємо з майонезом та крем-сиром.
  4. Викладаємо по чайній ложці начинки на кожен кружечок кабачка.

Смачного!

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