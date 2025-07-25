Ця закуска стане приємним сюрпризом навіть для досвідчених господинь, які вже встигли побачити багато шедеврів. Спробуйте лише раз, і ви відкриєте справжній скарб літа, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Смачненьке".

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Як приготувати смачну закуску з кабачків?

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 2 невеликих кабачки;

– дрібка солі;

– 100 грамів копченої курятини;

– 70 грамів вершкового крем-сиру;

– 70 грамів майонезу;

– перець та спеції до смаку.

Приготування:

Кабачки миємо, нарізаємо кружечками, солимо та перчимо. Обсмажуємо до золотистого кольору. Курку дрібно нарізаємо. Змішуємо з майонезом та крем-сиром. Викладаємо по чайній ложці начинки на кожен кружечок кабачка.

Смачного!

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