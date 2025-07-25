Эта закуска станет приятным сюрпризом даже для опытных хозяек, которые уже успели увидеть много шедевров. Попробуйте только раз, и вы откроете настоящее сокровище лета, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "Вкусненькое".

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Как приготовить вкусную закуску из кабачков?

Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 2 небольших кабачка;

– щепотка соли;

– 100 граммов копченой курятины;

– 70 граммов сливочного крем-сыра;

– 70 граммов майонеза;

– перец и специи по вкусу.

Приготовление:

Кабачки моем, нарезаем кружочками, солим и перчим. Обжариваем до золотистого цвета. Курицу мелко нарезаем. Смешиваем с майонезом и крем-сыром. Выкладываем по чайной ложке начинки на каждый кружочек кабачка.

Приятного аппетита!

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