Эта закуска станет приятным сюрпризом даже для опытных хозяек, которые уже успели увидеть много шедевров. Попробуйте только раз, и вы откроете настоящее сокровище лета, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "Вкусненькое".

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Как приготовить вкусную закуску из кабачков?

  • Время: 20 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– 2 небольших кабачка;
– щепотка соли;
– 100 граммов копченой курятины;
– 70 граммов сливочного крем-сыра;
– 70 граммов майонеза;
– перец и специи по вкусу.

Приготовление:

  1. Кабачки моем, нарезаем кружочками, солим и перчим.
  2. Обжариваем до золотистого цвета.
  3. Курицу мелко нарезаем. Смешиваем с майонезом и крем-сыром.
  4. Выкладываем по чайной ложке начинки на каждый кружочек кабачка.

Приятного аппетита!

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