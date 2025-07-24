Этот соус можно сделать дома всего за 5 минут. Как приготовить японский майонез, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Эктора Хименеса-Браво.

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Как приготовить японский майонез по рецепту Эктора?

Время: 10 минут

10 минут Порции: 1

Ингредиенты:

– 1 яйцо;

– 1 чайная ложка сахара;

– 0,5 чайной ложки соли;

– 1 чайная ложка горчицы;

– 1 столовая ложка рисового уксуса;

– 1 чайная ложка лимонного сока;

– 150 граммов соевого масла.

Приготовление:

В чаше блендера смешайте яйцо, сахар, соль и горчицу. Влейте рисовый уксус и лимонный сок.

Начинайте взбивать смесь блендером или венчиком, постепенно вливая соевое масло тонкой струйкой. Взбейте до однородной, кремовой текстуры – и готово.

Майонез должен загустеть уже через 2 минуты. Переложите его в банку, закройте крышкой и храните в холодильнике примерно неделю.

Приятного аппетита!

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