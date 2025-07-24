За лічені хвилини ви можете приготувати страву, яка стане зіркою навіть святкового застілля. З начинкою можна експериментувати на свій смак – результат все одно вийде досконалим. 24 Канал пропонує перевірити це з рецептом Ольги Рябенко, яким вона поділилася у своєму інстаграмі.

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Як приготувати кабачки з сиром та червоною рибою?

  • Час: 40 хвилин
  • Порцій: 6

Інгредієнти:
– 2 кабачки;
– 200 грамів твердого сиру;
– 100 грамів пармезану;
– 2 столові ложки олії з травами;
начинка:
– крем-сир;
– слабосолона червона риба;
– шпинат;
– помідори черрі.

Приготування:

  1. Наріжте кабачки тоненькими пластинами.

  2. Викладіть скибочки на деко, застелене пергаментом. Посипте тертим твердим сиром і пармезаном.

  3. Збризніть зверху олією з ароматними травами. Запікайте в духовці за температури 180 градусів приблизно 15 – 20 хвилин.

  4. Дайте кабачкам охолонути 5 хвилин, щоб легше було згортати.

  5. Додайте начинку та обережно загорніть у рулет.

  6. Наріжте порційними шматками і подавайте.

Смачного!

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