Ці оладки стануть чудовим рішенням для смачного сніданку або ситного перекусу. Гармонія сиру та кабачків не залишає байдужими навіть дітей. 24 Канал радить обовʼязково приготувати цей смаколик за рецептом з інстаграму Ольги Рябенко.
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Як приготувати оладки з кабачків та сиру?
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 180 грамів кисломолочного сиру;
– 2 варених яйця;
– 1 сире яйце;
– 50 грамів твердого сиру;
– 100 грамів кабачка;
– 1 столова ложка борошна (з гіркою);
– сіль та перець до смаку.
Приготування:
У глибокій мисці змішайте кисломолочний сир, натертий твердий сир, подрібнені варені яйця, одне сире яйце, дрібно натертий кабачок, подрібнену зелень, улюблені спеції та борошно.
Ретельно вимішайте суміш до однорідного стану.
З отриманої маси сформуйте невеликі оладки та обсмажте їх на сковороді з обох боків до появи апетитної золотистої скоринки.
Смачного!
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