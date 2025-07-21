Ці оладки стануть чудовим рішенням для смачного сніданку або ситного перекусу. Гармонія сиру та кабачків не залишає байдужими навіть дітей. 24 Канал радить обовʼязково приготувати цей смаколик за рецептом з інстаграму Ольги Рябенко.

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Як приготувати оладки з кабачків та сиру?

Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 180 грамів кисломолочного сиру;

– 2 варених яйця;

– 1 сире яйце;

– 50 грамів твердого сиру;

– 100 грамів кабачка;

– 1 столова ложка борошна (з гіркою);

– сіль та перець до смаку.

Приготування:

У глибокій мисці змішайте кисломолочний сир, натертий твердий сир, подрібнені варені яйця, одне сире яйце, дрібно натертий кабачок, подрібнену зелень, улюблені спеції та борошно. Ретельно вимішайте суміш до однорідного стану. З отриманої маси сформуйте невеликі оладки та обсмажте їх на сковороді з обох боків до появи апетитної золотистої скоринки.

Смачного!

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