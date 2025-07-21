Эти оладьи станут отличным решением для вкусного завтрака или сытного перекуса. Гармония сыра и кабачков не оставляет равнодушными даже детей. 24 Канал советует обязательно приготовить это лакомство по рецепту из инстаграма Ольги Рябенко.

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Как приготовить оладьи из кабачков и сыра?

Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– 180 граммов творога;

– 2 вареных яйца;

– 1 сырое яйцо;

– 50 граммов твердого сыра;

– 100 граммов кабачка;

– 1 столовая ложка муки (с горкой);

– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

В глубокой миске смешайте творог, натертый твердый сыр, измельченные вареные яйца, одно сырое яйцо, мелко натертый кабачок, измельченную зелень, любимые специи и муку. Тщательно вымешайте смесь до однородного состояния. Из полученной массы сформируйте небольшие оладьи и обжарьте их на сковороде с обеих сторон до появления аппетитной золотистой корочки.

Приятного аппетита!

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