Эти оладьи станут отличным решением для вкусного завтрака или сытного перекуса. Гармония сыра и кабачков не оставляет равнодушными даже детей. 24 Канал советует обязательно приготовить это лакомство по рецепту из инстаграма Ольги Рябенко.
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Как приготовить оладьи из кабачков и сыра?
- Время: 40 минут
- Порций: 2
Ингредиенты:
– 180 граммов творога;
– 2 вареных яйца;
– 1 сырое яйцо;
– 50 граммов твердого сыра;
– 100 граммов кабачка;
– 1 столовая ложка муки (с горкой);
– соль и перец по вкусу.
Приготовление:
В глубокой миске смешайте творог, натертый твердый сыр, измельченные вареные яйца, одно сырое яйцо, мелко натертый кабачок, измельченную зелень, любимые специи и муку.
Тщательно вымешайте смесь до однородного состояния.
Из полученной массы сформируйте небольшие оладьи и обжарьте их на сковороде с обеих сторон до появления аппетитной золотистой корочки.
Приятного аппетита!
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