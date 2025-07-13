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Рецепт чебуреков

Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 1 килограмм муки;

– 400 граммов воды;

– 100 граммов масла;

– 1 чайная ложка соли;

для начинки:

– 600 граммов говяжьего фарша;

– 200 граммов говяжьего жира;

– 1 ложка соли;

– 500 граммов воды;

– кинза;

– зелёный лук;

– чили;

– чеснок;

– 50 граммов соевого соуса;

– 1 чайная ложка ворчестера.

Приготовление:

Для теста соединяем муку, кипяток, соль и растительное масло. Замешиваем тесто до эластичности, заворачиваем в пищевую пленку и оставляем "отдохнуть". Тем временем готовим начинку: смешиваем говяжий фарш с жиром, добавляем мелко нарезанные другие ингредиенты, приправляем специями и хорошо перемешиваем. Готовое тесто раскатываем, делим на части и формируем чебуреки. В центр каждого кладем начинку, после чего тщательно залепляем края. Жарим чебуреки на горячей сковороде с достаточным количеством масла до румяной корочки с обеих сторон. Готовые изделия выкладываем на бумажные полотенца, чтобы убрать излишек жира, и подаем горячими.

Приятного аппетита!

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