Этот вкусный перекус или завтрак можно приготовить всего за 10 минут и с минимальным количеством ингредиентов. Рецептом делится 24 Канал со ссылкой на шеф-повара Эктора Хименеса-Браво.

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Сосиска в лаваше

Время: 10 минут

10 минут Порции: 5

Ингредиенты:

– 5 лавашей;

– 5 сосисок;

– 100 граммов твердого сыра;

– 2 яйца;

– 100 граммов панировочных сухарей.

Приготовление:

Сыр натрите на мелкой терке. На край каждого куска лаваша выложите немного сыра и сосиску. Заверните плотным рулетом.

Окуните каждый рулет во взбитые яйца, затем обкатайте в сухарях.

Жарьте в большом количестве разогретого масла до румяной корочки.

Готово!

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