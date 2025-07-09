Цей смачний перекус чи сніданок можна приготувати всього за 10 хвилин і з мінімальною кількістю інгредієнтів. Рецептом ділиться 24 Канал з посиланням на шеф-кухаря Ектора Хіменеса-Браво.

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Сосиска в лаваші

Час: 10 хвилин

10 хвилин Порції: 5

Інгредієнти:

– 5 лавашів;

– 5 сосисок;

– 100 грамів твердого сиру;

– 2 яйця;

– 100 грамів панірувальних сухарів.

Приготування:

Сир натріть на дрібній тертці. На край кожного шматка лаваша викладіть трохи сиру та сосиску. Загорніть щільним рулетом.

Занурте кожен рулет у збиті яйця, потім обкатайте в сухарях.

Смажте у великій кількості розігрітої олії до рум'яної скоринки.

Готово!

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