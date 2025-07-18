Цей торт недарма став справжньою зіркою соціальних мереж. Він подібний на знаменитий дитячий десерт, а своєю ніжністю підкорить навіть дорослих. 24 Канал пропонує приготувати його за рецептом з TikTok live_and_cooking.

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Інгредієнти:

бісквіт:

– 4 яйця;

– 150 грамів цукру;

– сіль;

– 40 мілілітрів олії;

– 40 – 50 мілілітрів молока;

– 120 грамів борошна;

– 40 грамів какао темного;

– 1 чайна ложка розпушувача;

крем:

– 900 мілілітрів молока;

– 140 грамів цукру;

– 10 грамів ванільного цукру;

– 100 грамів кукурудзяного крохмалю;

– 150 грамів білого шоколаду;

– 200 грамів вершкового масла.

Приготування:

Почнемо з приготування бісквіта. У великій мисці з’єднайте яйця з цукром і збийте на високій швидкості міксером до утворення пишної світлої маси. Потім додайте рослинну олію та молоко, обережно перемішайте.

В іншій посудині змішайте борошно з какао-порошком і розпушувачем, все ретельно перемішайте та просійте. Поступово введіть сухі інгредієнти до яєчної маси й акуратно вимішайте лопаткою до густого, однорідного тіста.

Вилийте тісто у форму для випікання та відправте у попередньо розігріту до 180 градусів духовку. Випікайте 30 – 35 хвилин.

Поки бісквіт печеться — варимо крем. Більшу частину молока (крім 100 мілілітрів) вилийте у каструлю. У мисці змішайте цукор, ванільний цукор, крохмаль та відкладене молоко, перемішайте до однорідності.

Поставте каструлю з молоком на повільний вогонь, доведіть до кипіння. Тонкою цівкою влийте крохмальну суміш у гаряче молоко, інтенсивно помішуючи. Варіть ще близько хвилини до загустіння.

Зніміть з вогню, додайте білий шоколад і перемішайте до повного розчинення. Накрийте крем харчовою плівкою в контакт і поставте в холодне місце для охолодження.

Збираємо торт. Остиглий бісквіт розріжте на три рівні коржі. У чистій мисці збийте м’яке вершкове масло до пишності, потім поступово додайте охолоджений крем і ще раз збийте. Готову масу накрийте плівкою та охолодіть.