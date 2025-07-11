24 Канал з посиланням на ua.новини ділиться рецептом ідеального вершкового сиру. В результаті виходить близько 500 грамів готового продукту.

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Вершковий сир

Час: 12 годин

12 годин Порції: 1

Інгредієнти:

– 400 грамів сметани 20%;

– 300 грамів йогурту;

– 0,5 чайної ложки лимонного соку;

– 1 чайна ложка солі.

Приготування:

В сметану додайте натуральний йогурт без наповнювачів. Також додайте лимонний сік і сіль. Перемішайте до однорідної маси.

На глибоку миску поставте сито, а в нього марлю. Викладіть масу з сиру, загорніть марлю. Зверху поставте тарілку, а на неї щось важке або чашку з водою. Помістіть на 12 годин в холодильник.

Сироватка має повністю стекти – тоді сир буде готовий. При потребі можете ще трохи вичавити сироватку марлею.

Смачного!

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