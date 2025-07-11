24 Канал з посиланням на ua.новини ділиться рецептом ідеального вершкового сиру. В результаті виходить близько 500 грамів готового продукту.
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Вершковий сир
- Час: 12 годин
- Порції: 1
Інгредієнти:
– 400 грамів сметани 20%;
– 300 грамів йогурту;
– 0,5 чайної ложки лимонного соку;
– 1 чайна ложка солі.
Приготування:
- В сметану додайте натуральний йогурт без наповнювачів. Також додайте лимонний сік і сіль. Перемішайте до однорідної маси.
- На глибоку миску поставте сито, а в нього марлю. Викладіть масу з сиру, загорніть марлю. Зверху поставте тарілку, а на неї щось важке або чашку з водою. Помістіть на 12 годин в холодильник.
- Сироватка має повністю стекти – тоді сир буде готовий. При потребі можете ще трохи вичавити сироватку марлею.
Смачного!
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