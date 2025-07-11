24 Канал со ссылкой на ua.новости делится рецептом идеального сливочного сыра. В результате получается около 500 граммов готового продукта.
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Сливочный сыр
- Время: 12 часов
- Порции: 1
Ингредиенты:
– 400 граммов сметаны 20%;
– 300 граммов йогурта;
– 0,5 чайной ложки лимонного сока;
– 1 чайная ложка соли.
Приготовление:
- В сметану добавьте натуральный йогурт без наполнителей. Также добавьте лимонный сок и соль. Перемешайте до однородной массы.
- На глубокую миску поставьте сито, а в него марлю. Выложите массу из творога, заверните марлю. Сверху поставьте тарелку, а на нее что-то тяжелое или чашку с водой. Поместите на 12 часов в холодильник.
- Сыворотка должна полностью стечь – тогда сыр будет готов. При необходимости можете еще немного выжать сыворотку марлей.
Приятного аппетита!
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