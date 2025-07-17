В суботу Олександр Усик знову зустрінеться з Даніелем Дюбуа. Бій відбудеться на легендарному стадіоні Вемблі. Під час підготовки чемпіон дуже ретельно слідкує за раціоном, однак це не заважає українцям спостерігати за боєм з його улюбленими стравами. Улюблені млинці та інші відомі смаколики, які підкорили чемпіона, 24 Канал пропонує приготувати за рецептами порталу Shuba.

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Як приготувати улюблені млинці Усика?

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 2 склянки молока;

– 1 стакан води;

– 2 яйця;

– 2 склянки борошна;

– 2 столові ложки олії;

– дрібка солі.

Приготування:

Змішайте всі інгредієнти для тіста до однорідності й залиште масу "відпочити". Добре розігрійте сковорідку для млинців. Злегка змастіть її олією за допомогою кулінарного пензлика. Налийте на гарячу сковорідку трохи тіста та, повертаючи її круговими рухами, розподіліть масу тонким шаром. Чим тонше ви розіллєте тісто, тим ніжнішими вийдуть млинці. Обсмажуйте з обох боків до золотистої скоринки. Подавайте млинці з будь-якою начинкою на ваш смак.

Як приготувати макарони з сиром, які б сподобалися Усику?

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 150 грамів макаронів з твердих сортів пшениці;

– 1 цибуля;

– 3 столові ложки олії;

– 100 грамів твердого сиру;

– сіль та перець до смаку.

Приготування:

Варимо макарони у підсоленій воді згідно з інструкцією на упаковці. Обсмажуємо дрібно нарізану цибулю. Додаємо на пательню макарони та натертий сир, солимо та перчимо до смаку. Одразу подаємо до столу.

Як зробити салат, який можна навіть перед боєм?

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 300 грамів морської капусти;

– 100 грамів моркви по-корейськи;

– 1 цибулина;

– 20 грамів кунжуту;

– сіль, цукор соєвий соус та олія до смаку.

Приготування:

Мариновану морську капусту відтисніть від зайвої рідини та наріжте смужками. Перекладіть у глибоку миску й додайте до неї корейську моркву. Ріпчасту цибулю почистіть і наріжте тонкими півкільцями. Облийте її окропом, потім присипте дрібкою солі й цукру, збризніть оцтом і злегка помніть руками, щоб стала м’якішою. Цибулю додайте до решти інгредієнтів, заправте салат соєвим соусом та рослинною олією. Усе добре перемішайте. Перед подачею посипте зверху обсмаженим кунжутом.

Смачного!

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