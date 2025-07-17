В субботу Александр Усик снова встретится с Даниэлем Дюбуа. Бой состоится на легендарном стадионе Уэмбли. Во время подготовки чемпион очень тщательно следит за рационом, однако это не мешает украинцам наблюдать за боем с его любимыми блюдами. Любимые блины и другие известные вкусности, которые покорили чемпиона, 24 Канал предлагает приготовить по рецептам портала Shuba.
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Как приготовить любимые блины Усика?
- Время: 20 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 2 стакана молока;
– 1 стакан воды;
– 2 яйца;
– 2 стакана муки;
– 2 столовые ложки растительного масла;
– щепотка соли.
Приготовление:
- Смешайте все ингредиенты для теста до однородности и оставьте массу "отдохнуть".
- Хорошо разогрейте сковородку для блинов. Слегка смажьте ее маслом с помощью кулинарной кисточки.
- Налейте на горячую сковородку немного теста и, поворачивая ее круговыми движениями, распределите массу тонким слоем. Чем тоньше вы разольете тесто, тем нежнее получатся блины.
- Обжаривайте с обеих сторон до золотистой корочки.
- Подавайте блины с любой начинкой на ваш вкус.
Как приготовить макароны с сыром, которые бы понравились Усику?
- Время: 20 минут
- Порций: 2
Ингредиенты:
– 150 граммов макарон из твердых сортов пшеницы;
– 1 лук;
– 3 столовые ложки растительного масла;
– 100 граммов твердого сыра;
– соль и перец по вкусу.
Приготовление:
- Варим макароны в подсоленной воде согласно инструкции на упаковке.
- Обжариваем мелко нарезанный лук.
- Добавляем на сковороду макароны и натертый сыр, солим и перчим по вкусу.
- Сразу подаем к столу.
Как сделать салат, который можно даже перед боем?
- Время: 20 минут
- Порций: 2
Ингредиенты:
– 300 граммов морской капусты;
– 100 граммов моркови по-корейски;
– 1 луковица;
– 20 граммов кунжута;
– соль, сахар соевый соус и масло по вкусу.
Приготовление:
Маринованную морскую капусту отожмите от лишней жидкости и нарежьте полосками. Переложите в глубокую миску и добавьте к ней корейскую морковь.
Репчатый лук почистите и нарежьте тонкими полукольцами. Облейте его кипятком, затем присыпьте щепоткой соли и сахара, сбрызните уксусом и слегка помните руками, чтобы стал мягче.
Лук добавьте к остальным ингредиентам, заправьте салат соевым соусом и растительным маслом. Все хорошо перемешайте.
Перед подачей посыпьте сверху обжаренным кунжутом.
Приятного аппетита!
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