В субботу Александр Усик снова встретится с Даниэлем Дюбуа. Бой состоится на легендарном стадионе Уэмбли. Во время подготовки чемпион очень тщательно следит за рационом, однако это не мешает украинцам наблюдать за боем с его любимыми блюдами. Любимые блины и другие известные вкусности, которые покорили чемпиона, 24 Канал предлагает приготовить по рецептам портала Shuba.

Читайте также Лучше конфет и других сладостей: простой рецепт домашней халвы от Лилии Цвит

Как приготовить любимые блины Усика?

  • Время: 20 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– 2 стакана молока;
– 1 стакан воды;
– 2 яйца;
– 2 стакана муки;
– 2 столовые ложки растительного масла;
– щепотка соли.

Приготовление:

  1. Смешайте все ингредиенты для теста до однородности и оставьте массу "отдохнуть".
  2. Хорошо разогрейте сковородку для блинов. Слегка смажьте ее маслом с помощью кулинарной кисточки.
  3. Налейте на горячую сковородку немного теста и, поворачивая ее круговыми движениями, распределите массу тонким слоем. Чем тоньше вы разольете тесто, тем нежнее получатся блины.
  4. Обжаривайте с обеих сторон до золотистой корочки.
  5. Подавайте блины с любой начинкой на ваш вкус.

Как приготовить макароны с сыром, которые бы понравились Усику?

  • Время: 20 минут
  • Порций: 2

Ингредиенты:
– 150 граммов макарон из твердых сортов пшеницы;
– 1 лук;
– 3 столовые ложки растительного масла;
– 100 граммов твердого сыра;
– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Варим макароны в подсоленной воде согласно инструкции на упаковке.
  2. Обжариваем мелко нарезанный лук.
  3. Добавляем на сковороду макароны и натертый сыр, солим и перчим по вкусу.
  4. Сразу подаем к столу.

Как сделать салат, который можно даже перед боем?

  • Время: 20 минут
  • Порций: 2

Ингредиенты:
– 300 граммов морской капусты;
– 100 граммов моркови по-корейски;
– 1 луковица;
– 20 граммов кунжута;
– соль, сахар соевый соус и масло по вкусу.

Приготовление:

  1. Маринованную морскую капусту отожмите от лишней жидкости и нарежьте полосками. Переложите в глубокую миску и добавьте к ней корейскую морковь.

  2. Репчатый лук почистите и нарежьте тонкими полукольцами. Облейте его кипятком, затем присыпьте щепоткой соли и сахара, сбрызните уксусом и слегка помните руками, чтобы стал мягче.

  3. Лук добавьте к остальным ингредиентам, заправьте салат соевым соусом и растительным маслом. Все хорошо перемешайте.

  4. Перед подачей посыпьте сверху обжаренным кунжутом.

Приятного аппетита!

Как на берегу моря: праздничный завтрак от звездного Джейми Оливера.