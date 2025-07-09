Для приготовления домашней халвы надо всего 3 ингредиента, поэтому лишних хлопот с этой вкуснятиной не возникнет. 24 Канал предлагает насладиться оригинальным десертом по рецепту любимой Лилии Цвит.

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Рецепт домашней халвы

  • Время: 20 минут + застывание
  • Порций: около 400 граммов

Ингредиенты:
– 400 граммов семян подсолнечника;
– 100 граммов арахиса;
– 150 граммов меда.

Приготовление:

  1. На сухой сковороде, на слабом огне, подрумяниваем семечки подсолнуха. Важно постоянно помешивать, во избежание пригорания.

  2. Аналогично обжариваем арахис, после чего оставляем оба ингредиента остыть.

  3. Когда все остынет, отдельно измельчаем семечки и арахис в блендере до состояния мелкой крошки. Не доводим до состояния пасты, нужна именно рассыпчатая текстура.

  4. Перекладываем измельченные компоненты в миску, добавляем жидкий мед и хорошо все перемешиваем до однородности.

  5. Готовую смесь выкладываем в форму, застеленную пищевой пленкой, плотно утрамбовываем сначала ложкой, а затем - скалкой или дном стакана.

  6. Халву ставим в холодильник минимум на 2 часа, а еще лучше – на всю ночь.

Приятного аппетита!

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