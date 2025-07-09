Для приготовления домашней халвы надо всего 3 ингредиента, поэтому лишних хлопот с этой вкуснятиной не возникнет. 24 Канал предлагает насладиться оригинальным десертом по рецепту любимой Лилии Цвит.
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Рецепт домашней халвы
- Время: 20 минут + застывание
- Порций: около 400 граммов
Ингредиенты:
– 400 граммов семян подсолнечника;
– 100 граммов арахиса;
– 150 граммов меда.
Приготовление:
На сухой сковороде, на слабом огне, подрумяниваем семечки подсолнуха. Важно постоянно помешивать, во избежание пригорания.
Аналогично обжариваем арахис, после чего оставляем оба ингредиента остыть.
Когда все остынет, отдельно измельчаем семечки и арахис в блендере до состояния мелкой крошки. Не доводим до состояния пасты, нужна именно рассыпчатая текстура.
Перекладываем измельченные компоненты в миску, добавляем жидкий мед и хорошо все перемешиваем до однородности.
Готовую смесь выкладываем в форму, застеленную пищевой пленкой, плотно утрамбовываем сначала ложкой, а затем - скалкой или дном стакана.
Халву ставим в холодильник минимум на 2 часа, а еще лучше – на всю ночь.
Приятного аппетита!
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