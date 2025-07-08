Этот рецепт станет надежным помощником для озабоченных хозяек. Несколько простых ингредиентов, блендер и несколько минут – вот и все, что нужно для приготовления аппетитной и оригинальной закуски, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "Канапулька".

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Рецепт хумуса из свеклы

Время : 10 минут

: 10 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 600 граммов консервированной белой фасоли;

– 250 граммов отваренной и очищенной свеклы;

– сок 2 лимонов;

– 2 зубчика чеснока;

– 2 столовые ложки оливкового масла;

– 1/2 чайной ложки молотого кумина;

– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Свеклу заранее отвариваем заранее. Фасоль промываем под холодной водой. Чеснок прожимаем, смешиваем с лимонным соком и другими специями. Все ингредиенты перекладываем в блендер и перебиваем до однородности. Текстуру намазки можно регулировать добавлением воды.

Приятного аппетита!

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