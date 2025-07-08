Этот рецепт станет надежным помощником для озабоченных хозяек. Несколько простых ингредиентов, блендер и несколько минут – вот и все, что нужно для приготовления аппетитной и оригинальной закуски, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "Канапулька".

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Рецепт хумуса из свеклы

  • Время: 10 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– 600 граммов консервированной белой фасоли;
– 250 граммов отваренной и очищенной свеклы;
– сок 2 лимонов;
– 2 зубчика чеснока;
– 2 столовые ложки оливкового масла;
– 1/2 чайной ложки молотого кумина;
– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Свеклу заранее отвариваем заранее. Фасоль промываем под холодной водой.

  2. Чеснок прожимаем, смешиваем с лимонным соком и другими специями.

  3. Все ингредиенты перекладываем в блендер и перебиваем до однородности.

  4. Текстуру намазки можно регулировать добавлением воды.

Приятного аппетита!

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