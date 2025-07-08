Цей рецепт стане надійним помічником для заклопотаних господинь. Кілька простих інгредієнтів, блендер та кілька хвилин – ось і все, що потрібно для приготування апетитної та оригінальної закуски, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Канапулька".

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Рецепт хумусу з буряка

  • Час: 10 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 600 грамів консервованої білої квасолі;
– 250 грамів відвареного і очищеного буряка;
– сік 2 лимонів;
– 2 зубчики часнику;
– 2 столові ложки оливкової олії;
– 1/2 чайної ложки меленого куміна;
– сіль та перець до смаку.

Приготування:

  1. Буряк заздалегідь відварюємо. Квасолю промиваємо під холодною водою.

  2. Часник прочавлюємо, змішуємо з лимонним соком та іншими спеціями.

  3. Усі інгредієнти перекладаємо у блендер та перебиваємо до однорідності.

  4. Текстуру намазки можна регулювати додаванням води.

Смачного!

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