Молода капуста – один з найкращих смаколиків літа. Вона стане чудовим перекусом або доповненням дозвілля, наприклад, перегляду серіалу чи відпочинку з друзями. Як зварити молоду кукурудзу, щоб отримати найкращий результат, розповідає 24 Канал з посиланням на портал Love and lemons.
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Рецепт молодої кукурудзи
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 4 качани молодої кукурудзи;
– 2 літри води;
– 1 столова ложка цукру;
– 1 чайна ложка солі.
Приготування:
Качани кукурудзи ретельно миємо під проточною водою, знімаємо верхні листки та прибираємо волокна.
У велику каструлю наливаємо 2 літри води, доводимо до кипіння, додаємо столову ложку цукру та чайну ложку солі.
Коли вода закипить, опускаємо туди качани й варимо на помірному вогні 15 – 20 хвилин до м’якості зерен.
Готову кукурудзу витягаємо з каструлі, даємо їй трохи охолонути й подаємо до столу. Можна також злегка змастити її вершковим маслом та посолити.
Смачного!
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