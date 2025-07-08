Молода капуста – один з найкращих смаколиків літа. Вона стане чудовим перекусом або доповненням дозвілля, наприклад, перегляду серіалу чи відпочинку з друзями. Як зварити молоду кукурудзу, щоб отримати найкращий результат, розповідає 24 Канал з посиланням на портал Love and lemons.

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Рецепт молодої кукурудзи

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 2

Інгредієнти:
– 4 качани молодої кукурудзи;
– 2 літри води;
– 1 столова ложка цукру;
– 1 чайна ложка солі.

Приготування:

  1. Качани кукурудзи ретельно миємо під проточною водою, знімаємо верхні листки та прибираємо волокна.

  2. У велику каструлю наливаємо 2 літри води, доводимо до кипіння, додаємо столову ложку цукру та чайну ложку солі.

  3. Коли вода закипить, опускаємо туди качани й варимо на помірному вогні 15 – 20 хвилин до м’якості зерен.

  4. Готову кукурудзу витягаємо з каструлі, даємо їй трохи охолонути й подаємо до столу. Можна також злегка змастити її вершковим маслом та посолити.

Смачного!

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