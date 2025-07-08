Молодая капуста – одно из лучших лакомств лета. Она станет отличным перекусом или дополнением досуга, например, просмотра сериала или отдыха с друзьями. Как сварить молодую кукурузу, чтобы получить лучший результат, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал Love and lemons.

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Рецепт молодой кукурузы

  • Время: 30 минут
  • Порций: 2

Ингредиенты:
– 4 початка молодой кукурузы;
– 2 литра воды;
– 1 столовая ложка сахара;
– 1 чайная ложка соли.

Приготовление:

  1. Початки кукурузы тщательно моем под проточной водой, снимаем верхние листья и убираем волокна.

  2. В большую кастрюлю наливаем 2 литра воды, доводим до кипения, добавляем столовую ложку сахара и чайную ложку соли.

  3. Когда вода закипит, опускаем туда початки и варим на умеренном огне 15 – 20 минут до мягкости зерен.

  4. Готовую кукурузу извлекаем из кастрюли, даем ей немного остыть и подаем к столу. Можно также слегка смазать ее сливочным маслом и посолить.

Приятного аппетита!

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