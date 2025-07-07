Цена – далеко не единственный параметр, на который нужно обращать внимание при покупке мороженого. Что еще точно стоит принять во внимание – рассказывает 24 Канал.

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Как выбрать качественное мороженое

Лучше всего выбирать натуральное мороженое. Обязательно проверьте, чтобы в составе были натуральные сливки и молоко. Маркировка ДСТУ – еще один надежный маркер качественного мороженого.

Летнее наслаждение / Фото Pixabay

Также обратите внимание на то, чтобы у мороженого не был слишком длительный срок хранения. В противном случае это укажет на наличие большого количества консервантов.

В идеале лучше всего покупать натуральный пломбир и дополнять его ягодами или другими добавками на свой вкус. Если же вы сторонник мороженого с наполнителями – убедитесь, чтобы они были натуральными.

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