Этот летний пирог способен удивить даже тех, кто не может представить свою жизнь без сладенького. Песочное тесто, нежная начинка и вишневые акценты – перед таким соблазном просто невозможно устоять, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "Господинька".

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Рецепт пирога с вишнями

Время : 1 час 30 минут

: 1 час 30 минут Порций: 8

Ингредиенты:

песочное тесто:

– 2 яйца;

– 60 граммов сахара;

– щепотка соли;

– 250 граммов муки;

– 1 чайная ложка разрыхлителя;

– 100 граммов сливочного масла;

творожная начинка:

– 360 граммов творога кисломолочного сыра;

– 150 граммов сметаны;

– 140 граммов сахара;

– 2 яйца;

– 25 граммов крахмала;

– ваниль;

вишневая начинка:

– 400 граммов вишни;

– 60 граммов сахара;

– 12 граммов крахмала;

– 60 граммов алкоголя или воды.

Приготовление:

Муку с разрыхлителем просеиваем, перетираем с маслом в крошку. Добавляем остальные ингредиенты и замешиваем тесто. Выкладываем в застеленную пергаментом форму, формируем бортики и ставим в холодильник на 30 минут. Все ингредиенты для творожной начинки смешиваем и перебиваем блендером до однородности. Выкладываем творожную начинку в тесто и выпекаем при 180 градусах 35 минут. Вишни с другими ингредиентами кладем в кастрюлю, доводим до закипания и варим минуту. Отставляем охлаждаться. Когда пирог остынет, выкладываем на него вишневую начинку. Можно подавать пирог сразу, но лучше поставить на несколько часов в холодильник.

Приятного аппетита!

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