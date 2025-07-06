Этот летний пирог способен удивить даже тех, кто не может представить свою жизнь без сладенького. Песочное тесто, нежная начинка и вишневые акценты – перед таким соблазном просто невозможно устоять, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "Господинька".
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Рецепт пирога с вишнями
- Время: 1 час 30 минут
- Порций: 8
Ингредиенты:
песочное тесто:
– 2 яйца;
– 60 граммов сахара;
– щепотка соли;
– 250 граммов муки;
– 1 чайная ложка разрыхлителя;
– 100 граммов сливочного масла;
творожная начинка:
– 360 граммов творога кисломолочного сыра;
– 150 граммов сметаны;
– 140 граммов сахара;
– 2 яйца;
– 25 граммов крахмала;
– ваниль;
вишневая начинка:
– 400 граммов вишни;
– 60 граммов сахара;
– 12 граммов крахмала;
– 60 граммов алкоголя или воды.
Приготовление:
- Муку с разрыхлителем просеиваем, перетираем с маслом в крошку. Добавляем остальные ингредиенты и замешиваем тесто. Выкладываем в застеленную пергаментом форму, формируем бортики и ставим в холодильник на 30 минут.
- Все ингредиенты для творожной начинки смешиваем и перебиваем блендером до однородности.
- Выкладываем творожную начинку в тесто и выпекаем при 180 градусах 35 минут.
- Вишни с другими ингредиентами кладем в кастрюлю, доводим до закипания и варим минуту. Отставляем охлаждаться.
- Когда пирог остынет, выкладываем на него вишневую начинку.
- Можно подавать пирог сразу, но лучше поставить на несколько часов в холодильник.
Приятного аппетита!
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