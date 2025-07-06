Цей літній пиріг здатен здивувати навіть тих, хто не може уявити свого життя без солоденького. Пісочне тісто, ніжна начинка та вишневі акценти – перед такою спокусою просто неможливо встояти, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Господинька".
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Рецепт пирога з вишнями
- Час: 1 година 30 хвилин
- Порцій: 8
Інгредієнти:
пісочне тісто:
– 2 яйця;
– 60 грамів цукру;
– дрібка солі;
– 250 грамів борошна;
– 1 чайна ложка розпушувача;
– 100 грамів вершкового масла;
сирна начинка:
– 360 грамів кисломолочного сиру;
– 150 грамів сметани;
– 140 грамів цукру;
– 2 яйця;
– 25 грамів крохмалю;
– ваніль;
вишнева начинка:
– 400 грамів вишні;
– 60 грамів цукру;
– 12 грамів крохмалю;
– 60 грамів алкоголю або води.
Приготування:
- Борошно з розпушувачем просіюємо, перетираємо з маслом у крихту. Додаємо решту інгредієнтів та замішуємо тісто. Викладаємо у застелену пергаментом форму, формуємо бортики та ставимо у холодильник на 30 хвилин.
- Всі інгредієнти для сирної начинки змішуємо та перебиваємо блендером до однорідності.
- Викладаємо сирну начинку в тісто та випікаємо при 180 градусах 35 хвилин.
- Вишні з іншими інгредієнтами кладемо у каструлю, доводимо до закипання та варимо хвилину. Відставляємо охолоджуватися.
- Коли пиріг охолоне, викладаємо на нього вишневу начинку.
- Можна подавати пиріг одразу, але краще поставити на кілька годин у холодильник.
Смачного!
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