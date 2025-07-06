Цей літній пиріг здатен здивувати навіть тих, хто не може уявити свого життя без солоденького. Пісочне тісто, ніжна начинка та вишневі акценти – перед такою спокусою просто неможливо встояти, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Господинька".

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Рецепт пирога з вишнями

Час : 1 година 30 хвилин

: 1 година 30 хвилин Порцій: 8

Інгредієнти:

пісочне тісто:

– 2 яйця;

– 60 грамів цукру;

– дрібка солі;

– 250 грамів борошна;

– 1 чайна ложка розпушувача;

– 100 грамів вершкового масла;

сирна начинка:

– 360 грамів кисломолочного сиру;

– 150 грамів сметани;

– 140 грамів цукру;

– 2 яйця;

– 25 грамів крохмалю;

– ваніль;

вишнева начинка:

– 400 грамів вишні;

– 60 грамів цукру;

– 12 грамів крохмалю;

– 60 грамів алкоголю або води.

Приготування:

Борошно з розпушувачем просіюємо, перетираємо з маслом у крихту. Додаємо решту інгредієнтів та замішуємо тісто. Викладаємо у застелену пергаментом форму, формуємо бортики та ставимо у холодильник на 30 хвилин. Всі інгредієнти для сирної начинки змішуємо та перебиваємо блендером до однорідності. Викладаємо сирну начинку в тісто та випікаємо при 180 градусах 35 хвилин. Вишні з іншими інгредієнтами кладемо у каструлю, доводимо до закипання та варимо хвилину. Відставляємо охолоджуватися. Коли пиріг охолоне, викладаємо на нього вишневу начинку. Можна подавати пиріг одразу, але краще поставити на кілька годин у холодильник.

Смачного!

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