Варення зі смородини стане ідеальним доповненням до булочок, налисників та інших смаколиків. Воно вражає не лише довершеним смаком, а й ароматом, який негайно збере за столом всіх рідних, розповідає 24 Канал з посиланням на портал Ania gotuje.

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Рецепт варення зі смородини

Час : 45 хвилин

: 45 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 кілограм смородини;

– 1 кілограм цукру;

– пів склянки води.

Приготування:

Смородину переберіть, приберіть зайве сміття та обірвіть плодоніжки. Потім добре промийте ягоди під струменем холодної води. Перекладіть чисту смородину в каструлю з товстим дном. Додайте до неї цукор і налийте воду. Поставте на середній вогонь і, постійно помішуючи, доведіть до кипіння. Зменшіть вогонь до мінімуму й варіть приблизно 30 хвилин, час від часу помішуйте Гаряче варення розлийте у попередньо стерилізовані банки та герметично закрутіть кришками. Банки переверніть вверх дном і дайте їм повністю охолонути. Зберігайте смородинове варення в темному й прохолодному місці.

Смачного!

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