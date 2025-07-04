Варення зі смородини стане ідеальним доповненням до булочок, налисників та інших смаколиків. Воно вражає не лише довершеним смаком, а й ароматом, який негайно збере за столом всіх рідних, розповідає 24 Канал з посиланням на портал Ania gotuje.

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Рецепт варення зі смородини

  • Час: 45 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 1 кілограм смородини;
– 1 кілограм цукру;
– пів склянки води.

Приготування:

  1. Смородину переберіть, приберіть зайве сміття та обірвіть плодоніжки. Потім добре промийте ягоди під струменем холодної води.

  2. Перекладіть чисту смородину в каструлю з товстим дном. Додайте до неї цукор і налийте воду.

  3. Поставте на середній вогонь і, постійно помішуючи, доведіть до кипіння.

  4. Зменшіть вогонь до мінімуму й варіть приблизно 30 хвилин, час від часу помішуйте

  5. Гаряче варення розлийте у попередньо стерилізовані банки та герметично закрутіть кришками.

  6. Банки переверніть вверх дном і дайте їм повністю охолонути.

  7. Зберігайте смородинове варення в темному й прохолодному місці.

Смачного!

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