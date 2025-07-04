Варення зі смородини стане ідеальним доповненням до булочок, налисників та інших смаколиків. Воно вражає не лише довершеним смаком, а й ароматом, який негайно збере за столом всіх рідних, розповідає 24 Канал з посиланням на портал Ania gotuje.
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Рецепт варення зі смородини
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 кілограм смородини;
– 1 кілограм цукру;
– пів склянки води.
Приготування:
Смородину переберіть, приберіть зайве сміття та обірвіть плодоніжки. Потім добре промийте ягоди під струменем холодної води.
Перекладіть чисту смородину в каструлю з товстим дном. Додайте до неї цукор і налийте воду.
Поставте на середній вогонь і, постійно помішуючи, доведіть до кипіння.
Зменшіть вогонь до мінімуму й варіть приблизно 30 хвилин, час від часу помішуйте
Гаряче варення розлийте у попередньо стерилізовані банки та герметично закрутіть кришками.
Банки переверніть вверх дном і дайте їм повністю охолонути.
Зберігайте смородинове варення в темному й прохолодному місці.
Смачного!
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