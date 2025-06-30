Щоб приготувати цей смачний гарячий сендвіч, знадобиться не так багато інгредієнтів та зовсім трохи часу. Рецептом багаторівневого сендвіча "Монте-Крісто" ділиться 24 Канал з посиланням на Storinka.

    Читайте також До барбекю те, що треба: соковиті фаршировані гриби – рецепт вихідного дня

    Багаторівневий сендвіч Монте-Крісто

    • Час: 15 хвилин
    • Порції: 2

    Інгредієнти:
    – 6 скибочок білого хліба;
    – сир;
    – шинка;
    – майонез;
    – жовта гірчиця;
    – 4 яйця;
    – 1/2 склянки молока;
    – 3 – 4 столові ложки вершкового масла.

    Приготування:

    1. Намажте майонезом дві скибочки хліба. Зверху покладіть скибочку сиру та пару шматочків шинки.
    2. Додайте другу скибочку хліба. Зверху змастіть гірчицею, додайте скибки шинки і ще сиру. Зверху покладіть третю скибочку хліба.
    3. Акуратно зріжте скоринки. Збийте разом яйця та молоко. Занурте бутерброди в суміш, щоб покрити їх.
    4. Розтопіть вершкове масло в сковороді на повільному вогні. Готуйте сендвічі приблизно по 4 – 5 хвилин з кожного боку або до золотисто-коричневого кольору.

    Смачного!

    Теж приготуйте: домашній паштет з курячого філе.