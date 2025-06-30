Чтобы приготовить этот вкусный горячий сэндвич, понадобится не так много ингредиентов и совсем немного времени. Рецептом многоуровневого сэндвича "Монте-Кристо" делится 24 Канал со ссылкой на Storinka.

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    Многоуровневый сэндвич Монте-Кристо

    • Время: 15 минут
    • Порции: 2

    Ингредиенты:
    – 6 ломтиков белого хлеба;
    – сыр;
    – ветчина;
    – майонез;
    – желтая горчица;
    – 4 яйца;
    – 1/2 стакана молока;
    – 3 – 4 столовые ложки сливочного масла.

    Приготовление:

    1. Намажьте майонезом два ломтика хлеба. Сверху положите ломтик сыра и пару кусочков ветчины.
    2. Добавьте второй ломтик хлеба. Сверху смажьте горчицей, добавьте ломтики ветчины и еще сыра. Сверху положите третий ломтик хлеба.
    3. Аккуратно срежьте корочки. Взбейте вместе яйца и молоко. Окуните бутерброды в смесь, чтобы покрыть их.
    4. Растопите сливочное масло в сковороде на медленном огне. Готовьте сэндвичи примерно по 4 – 5 минут с каждой стороны или до золотисто-коричневого цвета.

    Приятного аппетита!

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