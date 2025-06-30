Чтобы приготовить этот вкусный горячий сэндвич, понадобится не так много ингредиентов и совсем немного времени. Рецептом многоуровневого сэндвича "Монте-Кристо" делится 24 Канал со ссылкой на Storinka.
Читайте также К барбекю то, что надо: сочные фаршированные грибы – рецепт выходного дня
Многоуровневый сэндвич Монте-Кристо
- Время: 15 минут
- Порции: 2
Ингредиенты:
– 6 ломтиков белого хлеба;
– сыр;
– ветчина;
– майонез;
– желтая горчица;
– 4 яйца;
– 1/2 стакана молока;
– 3 – 4 столовые ложки сливочного масла.
Приготовление:
- Намажьте майонезом два ломтика хлеба. Сверху положите ломтик сыра и пару кусочков ветчины.
- Добавьте второй ломтик хлеба. Сверху смажьте горчицей, добавьте ломтики ветчины и еще сыра. Сверху положите третий ломтик хлеба.
- Аккуратно срежьте корочки. Взбейте вместе яйца и молоко. Окуните бутерброды в смесь, чтобы покрыть их.
- Растопите сливочное масло в сковороде на медленном огне. Готовьте сэндвичи примерно по 4 – 5 минут с каждой стороны или до золотисто-коричневого цвета.
Приятного аппетита!
Тоже приготовьте: домашний паштет из куриного филе.