Варенье из смородины станет идеальным дополнением к булочкам, блинчиков и других вкусностей. Оно поражает не только совершенным вкусом, но и ароматом, который немедленно соберет за столом всех родных, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал Ania gotuje.

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Рецепт варенья из смородины

Время : 45 минут

: 45 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 1 килограмм смородины;

– 1 килограмм сахара;

– полстакана воды.

Приготовление:

Смородину переберите, уберите лишний мусор и оборвите плодоножки. Затем хорошо промойте ягоды под струей холодной воды. Переложите чистую смородину в кастрюлю с толстым дном. Добавьте к ней сахар и налейте воду. Поставьте на средний огонь и, постоянно помешивая, доведите до кипения. Уменьшите огонь до минимума и варите примерно 30 минут, время от времени помешивайте Горячее варенье разлейте в предварительно стерилизованные банки и герметично закрутите крышками. Банки переверните вверх дном и дайте им полностью остыть. Храните смородиновое варенье в темном и прохладном месте.

Приятного аппетита!

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