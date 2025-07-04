Варенье из смородины станет идеальным дополнением к булочкам, блинчиков и других вкусностей. Оно поражает не только совершенным вкусом, но и ароматом, который немедленно соберет за столом всех родных, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал Ania gotuje.

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Рецепт варенья из смородины

  • Время: 45 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– 1 килограмм смородины;
– 1 килограмм сахара;
– полстакана воды.

Приготовление:

  1. Смородину переберите, уберите лишний мусор и оборвите плодоножки. Затем хорошо промойте ягоды под струей холодной воды.

  2. Переложите чистую смородину в кастрюлю с толстым дном. Добавьте к ней сахар и налейте воду.

  3. Поставьте на средний огонь и, постоянно помешивая, доведите до кипения.

  4. Уменьшите огонь до минимума и варите примерно 30 минут, время от времени помешивайте

  5. Горячее варенье разлейте в предварительно стерилизованные банки и герметично закрутите крышками.

  6. Банки переверните вверх дном и дайте им полностью остыть.

  7. Храните смородиновое варенье в темном и прохладном месте.

Приятного аппетита!

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