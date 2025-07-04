Нежный десерт с любимыми вкусами – это порция удовольствия, перед которой невозможно устоять. И главное – много усилий прилагать точно не придется. 24 Канал советует попробовать вкусности по рецепту из инстаграма simplefood_video.

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Рецепт клубнично-бананового десерта

Время : 1 час 10 минут

: 1 час 10 минут Порций: 6

Ингредиенты:

– 3 яйца;

– 1 банан;

– 400 граммов сыра рикотта;

– клубника;

– кокосовая стружка.

Приготовление:

Банан разминаем вилкой. Смешиваем с рикоттой и яйцами до однородности. Выливаем в форму для запекания. Выкладываем нарезанную клубнику и посыпаем кокосовой стружкой. Выпекаем 50 минут при температуре 180 градусов. Подаем охлажденным.

Приятного аппетита!

Так смакует нежность: десерт без выпечки, который никогда не надоедает.