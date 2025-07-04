Нежный десерт с любимыми вкусами – это порция удовольствия, перед которой невозможно устоять. И главное – много усилий прилагать точно не придется. 24 Канал советует попробовать вкусности по рецепту из инстаграма simplefood_video.
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Рецепт клубнично-бананового десерта
- Время: 1 час 10 минут
- Порций: 6
Ингредиенты:
– 3 яйца;
– 1 банан;
– 400 граммов сыра рикотта;
– клубника;
– кокосовая стружка.
Приготовление:
- Банан разминаем вилкой.
- Смешиваем с рикоттой и яйцами до однородности.
- Выливаем в форму для запекания.
- Выкладываем нарезанную клубнику и посыпаем кокосовой стружкой.
- Выпекаем 50 минут при температуре 180 градусов.
- Подаем охлажденным.
Приятного аппетита!
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