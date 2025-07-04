Нежный десерт с любимыми вкусами – это порция удовольствия, перед которой невозможно устоять. И главное – много усилий прилагать точно не придется. 24 Канал советует попробовать вкусности по рецепту из инстаграма simplefood_video.

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Рецепт клубнично-бананового десерта

  • Время: 1 час 10 минут
  • Порций: 6

Ингредиенты:
– 3 яйца;
– 1 банан;
– 400 граммов сыра рикотта;
– клубника;
– кокосовая стружка.

Приготовление:

  1. Банан разминаем вилкой.
  2. Смешиваем с рикоттой и яйцами до однородности.
  3. Выливаем в форму для запекания.
  4. Выкладываем нарезанную клубнику и посыпаем кокосовой стружкой.
  5. Выпекаем 50 минут при температуре 180 градусов.
  6. Подаем охлажденным.

Приятного аппетита!

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